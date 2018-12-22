В Талдыкоргане искусственный интеллект будет выявлять рак на ранней стадии

CA-NEWS (KZ) - В Талдыкорганской городской многопрофильной больнице 21 декабря открыли ситуационный центр ранней диагностики онкологических заболеваний.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматинской области, проект не имеет аналогов на территории СНГ и впервые в Казахстане будет объединять единой информационной системой 13 медицинских учреждений региона с возможностью централизации в областном центре всех радиологических исследований, включая компьютерную, магнитно-резонансную томографию, рентгенографию, мамографию.

По данным специалистов, на сегодняшний день рак легкого и рак молочной железы являются одними из самых распространенных в структуре онкологических заболеваний в республике. Поэтому важно диагностировать эти заболевания на ранней стадии, что дает возможность вовремя начать лечение. В этом направлении и будет работать новый ситуационный центр. Возможность применения в центре искусственного интеллекта обеспечит увеличение выявляемости рака на ранней стадии с 13% до 60%, так как он «видит» новообразования размером 1 мм.

В рамках проекта созданная единая информационная система объединяет Алакольскую, Ескельдинскую, Жамбылскую, Сарканскую, Карасайскую, Талгарскую, Енбекшиказахскую, Уйгурскую, Илийскую районные больницы, городскую поликлинику №1, 2, областной онкологический диспансер, областную больницу Талдыкоргана. Все данные также будут архивироваться в базе ситуационного центра.

Общая стоимость проекта ГЧП составляет более 2,7 млрд тенге ($7,27 млн).