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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трансформаторный завод в Актау будет экспортировать 50% продукции в Туркменистан, Азербайджан и Иран

CA-NEWS (KZ) - В Мангистауской области открыт Актауский трансформаторный завод по производству электрощитового оборудования и трансформаторных подстанций.

По данным пресс-службы акимата региона, годовой объем производства подстанций в бетонном корпусе и шкафных конструкции класса напряжения 6-10-35 кВ при выходе на проектную мощность составит 6 млрд тенге. Создано свыше 150 новых рабочих мест. Система производства автоматизирована и управляется компьютерами.

«Завод укомплектован высокотехнологичным европейским оборудованием, но при этом локализация казахстанского содержания составит 90%. Все комплектующие актауских трансформаторных подстанции произведены в Казахстане. Завод рассчитан на выпуск 4 тысяч трансформаторных подстанций ежегодно, то есть, 20 единиц в день. Части этого объема хватит, чтобы покрыть потребность в продукции Мангистауской области и ближние зарубежные рынки. 50% будут отправлять на экспорт - в Туркменистан, Азербайджан и Иран», - сказал аким Ералы Тугжанов.

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