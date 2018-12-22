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  22 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане дан старт развитию электронного здравоохранения

CA-NEWS (UZ) - Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов встретился с делегацией Всемирной организации здравоохранения во главе с директором отдела информации, фактических данных, научных исследований и инноваций Европейского регионального бюро ВОЗ Клаудиа Стейн.

По данным пресс-службы Минздрава, стороны обсудили вопросы разработки «дорожной карты» развития информационной системы здравоохранения, проведения мероприятий по мониторингу, оценке, обучению и развитию потенциала кадровых ресурсов, привлечения международных экспертов в сфере электронного здравоохранения, включая тренинги специалистов здравоохранения, выделение гранта на всестороннюю поддержку развития электронного здравоохранения.

На встрече было отмечено о начале внедрения в медицину Узбекистана электронной системы, выделению грантов процессу развития информационно-коммуникационных технологий и управления данными в системе Министерства здравоохранения страны.

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