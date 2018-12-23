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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Афганские военные сообщают о скоплении боевиков ИГ на границе с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) - Министерство обороны Афганистана 23 декабря сообщило об активизации боевиков террористической организации «Исламское государство» на севере страны, в том числе, на границе с Таджикистаном.

Группировка ИГ в настоящее время создает новые тренировочные базы на севере и северо-востоке страны, заявил 23 декабря в беседе с Радио Озоди генерал Алимухаммад Ахмадзай, командующий 209-й дивизией Минобороны Афганистана.

«Сейчас наблюдается скопление боевиков ИГ в провинциях Бадахшан, Фарьяб и Джузджан», - отметил он. По словам боевого генерала, правительственные силы Афганистана совместно с международной коалицией провели несколько воздушных операций против боевиков на севере страны, но уничтожить их так и не удалось.

«Наши спецслужбы выяснили, что в некоторых районах провинций Бадахшан, Тахор, Джузджан и Фарьяб боевики «Исламского государства» проходят обучение под руководством иностранных «советников» и военных инструкторов»,- отметил генерал Алимухаммад Ахмадзай.

Ранее МВД Афганистана сообщило, что в результате операций правительственных сил и международной коалиции на севере страны группировка ИГ ослабла и находится на грани полного уничтожения. По словам афганских экспертов, последние месяцы боевики ИГ изменили тактику и стараются не вступить в открытый бой с афганскими военными.

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