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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Поздравить императора Японии с 85-летием, перед отречением от престола, пришло рекордное число людей

CA-NEWS (CA) - 23 декабря японский император Акихито произнес последнее обращение по случаю своего дня рождения перед отречением от престола, которое состоится в апреле. Поздравить императора, которому исполнилось 85 лет, пришло рекордное число людей, передает Би-Би-Си.

Как сообщило управление делами императорского двора, торжественную церемонию в императорском дворце в центре Токио посетило более 82 тысяч человек. Акихито по традиции трижды появился перед собравшимися на закрытом стеклянном балконе.

Императора сопровождали супруга Митико и другие члены семьи, в том числе старший сын Акихито - кронпринц Нарухито, который унаследует престол в апреле.

"Я от всего сердца благодарен всем вам за то, что вы пришли так тепло поздравить меня", - сказал Акихито. В своей речи он выразил соболезнования всем жителям Японии, пострадавшим от череды стихийных бедствий, обрушившихся на страну в уходящем году.

"Я молюсь за ваше здоровье и ваше счастье", - сказал император.

Летом 2017 года года парламент Японии принял закон, согласно которому действующий император передаст трон наследнику и отойдет от дел.

По закону об императорском доме и конституции это было невозможно - там говорилось, что трон переходит к первому по праву наследования после кончины императора.

В августе 2016 года Акихито в обращении к нации дал понять, что ему трудно выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста (прямо об этом он не сказал), и он хотел бы передать трон наследнику. Японцы отнеслись к этому решению с пониманием.

В декабре 2017 года, уже после принятия нового закона парламентом, комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол наследника - 1 мая 2019 года.

Согласно конституции, японский император не имеет политических полномочий и выполняет церемониальные функции, являясь символом страны и единства народа.

Официально Акихито вступил на престол 12 ноября 1990 года после кончины императора Хирохито 7 января 1989 года. Акихито является единственным в мире правящим императором.

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