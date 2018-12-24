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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане судьям дадут льготные автокредиты

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане принято постановление правительства «О дополнительных мерах по социальной поддержке судей», сообщает "Норма".

Согласно документу, судьям и приравненным к ним лицам предоставят льготные кредиты на приобретение бюджетных легковых авто отечественного производства. Срок кредита составит 5 лет с 3-месячным льготным периодом, первоначальный взнос – 25% стоимости авто, процентная ставка – не выше ставки рефинансирования ЦБ на дату выдачи кредита.

Для этого свободные средства Фонда развития органов судебной власти разместят на депозитные счета «Народного банка» по согласованной годовой процентной ставке. Общую потребность в льготных кредитах определит Верховный суд путем выдачи работникам судебной системы соответствующих представлений.

Потенциальных заемщиков распределят исходя из местонахождения территориальных филиалов Народного банка, отмечает издание.

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