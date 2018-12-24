Во Внутренней Монголии обнаружены 99 древних гробниц

CA-NEWS (MNG) - 99 древних гробниц возрастом более 2000 лет были обнаружены в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Группа археологов из местного института по изучению культурных памятников обнаружила в Джунгарском хошуне погребальный комплекс, состоящий из 99 гробниц и одной жертвенной ямы, которые датируются временем между поздним периодом Воюющих царств /475-221 г. до н. э./ и ранним периодом династии Западная Хань (202 г. до н. э. - 8 г. н. э).

Большинство хозяев гробниц, различающихся по размеру, были обнаружены без гробов. Самая крупная гробница имеет 5 м в длину, 3 м в ширину и 3 м в высоту, а самая малая - размером чуть больше человеческого тела.

Почти в одной трети гробниц были найдены останки жертвенных животных, включая скелеты овец, крупного рогатого скота и собак.

Приношение в жертву животных было обычным атрибутом погребального ритуала у людей, живших вдоль Великой китайской стены во времена Воюющих царств. Великая китайская стена в то время проходила через часть территории нынешнего Северного Китая.

Кроме того, в гробницах были обнаружены кухонные принадлежности, относящиеся к позднему периоду Воюющих царств, а также 10 бронзовых государственных печатей династии Западная Хань.

"Эти находки свидетельствуют о том, что место, где были обнаружены гробницы, в свое время находилось под контролем центрального правительства династии Западная Хань", - отметил глава археологической группы Ху Чуньбай.