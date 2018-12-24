Среди стран Центральной Азии самая низкая налоговая нагрузка - в Кыргызстане, а самая высокая - в Таджикистане, - рейтинг

CA-NEWS (KG) - Среди стран Центральной Азии самая низкая налоговая нагрузка - в Кыргызстане, а самая высокая - в Таджикистане. Общая налоговая ставка в Кыргызстане составляет 29%, в Казахстане - 29,4%, в Узбекистане - 32,1%, а в Таджикистане - 67,3%, говорится в рейтинге Paying Taxes-2019.

Таджикистан попал в девятку стран с самой высокой налоговой нагрузкой. Туркменистан же в рейтинге не рассматривался.

Более высокая налоговая ставка, чем в Таджикистане зафиксирована только в 8 странах мира: Коморские острова - 219,6%, Аргентина -106%, Эритрея - 83,7%, Боливия - 83,7%, Экваториальная Гвинея - 79,4%, Центрально-Африканская Республика - 73,3%, Колумбия - 71,9%, Афганистан - 71,4%.

Самые низкие налоги от своей прибыли платят компании Брунея (8%), Вануату (8,5%), Грузии (9,9%), Катара (11,3%), Кувейта и Македонии (по 13%).

Исследование Paying Taxes проводит аудиторская компания PricewaterhouseCoopers в сотрудничестве со Всемирным банком на протяжении 14 лет.

Эксперты анализируют налоговое законодательство и применительную практику в 190 странах мира. Оно показывает, как технологии влияют на способ администрирования и сбора налогов с точки зрения стандартизированной компании (с использованием сценариев на основе практических примеров). Показателями для сравнения являются: общая налоговая ставка, время, необходимое для соблюдения требований, количество платежей.