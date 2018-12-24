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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстан за 2 недели не пустили более 250 тонн продукции из России, Китая и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - В Казахстан за 2 недели не пустили более 250 тонн продукции из России, Китая и Узбекистана.

По данным Министерства сельского хозяйства, с 1 по 14 декабря государственные инспектора по карантину растений районных территориальных инспекций Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областей пресекли 90 попыток незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из трех стран.

Так, при проведении фитосанитарного карантинного контроля выявлены факты ввоза продукции без фитосанитарного сертификата: комбикорма – 1,3 тонн, бананов – 2,5 тонн, чеснока – 1 тонна, пшеницы – 51 тонна, орехов грецких – 1,05 тонна, сухофруктов – 1 тонна, муки – 21,25 тонн, отрубей пшеничных – 20 тонн, подсолнечника – 100 тонн, картофеля – 40 тонн, жмыха – 14,26 тонн, огурцов – 0,5 тонн, пиломатериалов – 58,5 куб м, фасоли – 3 тонны.

В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию РК был запрещен. Грузы возвращены отправителям, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности.

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