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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Три подстанции скорой помощи открылись в Шымкенте

CA-NEWS (KZ) - Три подстанции скорой медицинской помощи открылись в Шымкенте.

По данным акимата города, они появились в густоналененных точках мегаполиса – в микрорайонах «Кайтпас-2», «БАМ» и «Карабастау». Как отмечают специалисты, время от вызова до прибытия скорой к пациенту уменьшится в несколько раз.

«Теперь карета скорой помощи может прибыть на место вызова за десять минут. Но до конца проблема нехватки пунктов скорой медицинской помощи еще не решена, ведь население города растет. По нормативам, нам требуется 100 бригад, сейчас же в городе работает 81, которая обслуживает более 1 миллиона жителей», - отметил на открытии одного из пунктов руководитель Управления здравоохранения Шымкента Нурлан Касымов.

По его словам, чтобы улучшить работу службы подписан меморандум с турецкой компанией, в рамках которого в следующем году запланировано приобретение 100 новых карет скорой помощи.

В пункте скорой медицинской помощи №6, что в микрорайоне «Кайтпас-2», десять бригад будут обслуживать 150 тысяч жителей. Здание оборудовано по последнему слову техники – диспетчерская, фельдшерский кабинет, аптечный склад, комната. С помощью цифровизированной системы врачи определят адрес проживания пациента, ознакомятся с его диагнозом и окажут экстренную медицинскую помощь. В таком же режиме заработали пункты скорой помощи №№1 и 3, которые будут обслуживать более 21 тыс. человек.

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