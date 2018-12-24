«Чтобы женщины не кололи дрова». Мирзиёев поручил строить в Ташкенте новые дома

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сообщил, что все ветхое жилье в Ташкенте планируется снести и построить на его месте новые дома, передает centralasian.org.



Как пишут местные СМИ, говоря о стремительном развитии строительного сектора, глава правительства привел слова заместителя председателя Госкомитета по архитектуре и строительству – начальника Государственной инспекции архитектурно-строительного надзора Козима Туляганова.

«Козим Туляганов, который работал бывшим первым заместителем премьер-министра, главой Ташкента, начальником треста „Ташкентстрой“, вчера сообщил такие цифры: даже в самые лучшие времена в Советском Союзе в Ташкенте не принимали в эксплуатацию 1 миллион кв. м общей площади жилья, в Узбекистане – 5 миллионов кв. м. Год еще не завершился, а мы уже преодолели эти показатели», – цитируют слова Абдуллы Арипова СМИ.

По словам премьера, президент поручил построить вместо ветхого жилья в столице новые комфортабельные дома во время поездки по городу в минувшую пятницу. «Президент говорит, чтобы была горячая вода, отопление, чтобы не кололи дрова, не использовали уголь для приготовления пищи», – пояснил премьер-министр.

Кроме того, Арипов рассказал, что во время осмотра домов в Сергелийском районе Ташкента президент упрекнул его за то, что в домах не установлены стиральные машины. «Президент сказал: «Не могли добавить в дома стиральные машины? Она сможет купить или нет? Муж купит ей или нет? Почему ты как глава правительства не думаешь об этом?» Мы обязательно это сделаем. [Президент] открыто не говорит, что это для женщин. Но за каждым словом – внимание к женщинам», – подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что 21 декабря посетил новостройки в Сергелийском районе столицы.

Как сообщила пресс-служба президента, за пять месяцев в этом районе Ташкента появился огромный массив. Завершено строительство 21 дома в общей сложности на 1 176 квартир, возведение остальных домов продолжается.