Задержанные по делу о дронах в лондонском аэропорту Гатвик отпущены на свободу

CA-NEWS (CA) - Двух человек, задержанных по подозрению в причастности к запуску дронов над лондонским аэропортом Гатвик, который в результате был парализован почти на 36 часов, выпустили на свободу, сообщила полиция графства Сассекс.

47-летний мужчина и 54-летняя женщина были задержаны вечером в пятницу, 21 декабря, по подозрению в причастности к запуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Гатвиком.

Представитель полиции Джейсон Тингли сказал, что задержанные в полной степени сотрудничали со следствием, и он уверен, что они не имеют никакого отношения к инциденту.

Расследование по этому делу продолжается. Правоохранители продолжают розыск людей, причастных к запуску БПЛА, который повлек за собой серьезный сбой в работе аэропорта, а также полиция работает над тем, чтобы устранить угрозу новых появлений дронов над аэропортом.

Администрация аэропорта Гатвик предлагает вознаграждение в 50 тыс. фунтов ($63 тыс.) за информацию о лицах, которые будут задержаны и признаны виновными в суде за нарушение бесперебойной работы аэропорта.

В первый раз Гатвик, второй по загруженности аэропорт Британии, закрыли в 21:00 вечера по местному времени в среду, 19 декабря, когда над взлетным полем заметили 2 беспилотника.

Операционный директор Гатвика Крис Вудруф рассказал, что 2 аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.

В 3 часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе. В итоге аэропорт не работал полтора дня, в результате чего, накануне рождественских каникул и отпусков не смогли совершить перелеты около 140 тысяч человек.

Около тысячи рейсов пришлось направить в другие аэропорты или отменить

В пятницу, 21 декабря, Гатвик открылся, но вечером снова закрылся на полтора часа из-за сообщений о дронах в воздухе. Нескольким самолетам запретили посадку, им пришлось кружить в небе над Гатвиком.

В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов. Также запрещено поднимать дрон выше 120 м.

Дроны - небольшие по размеру радиоуправляемые квадрокоптеры, которые используют фотографы и энтузиасты. Этот небольшой гаджет выпускается в массовых масштабах, его стоимость варьируется от $50 до нескольких тыc.

Исследователи из альянса, занимающегося безопасностью беспилотных летательных аппаратов, совместно Федеральным управлением гражданской авиации США пришли к выводу, что столкновение с дроном может привести к более серьезным последствиям, чем столкновение с птицей, и есть вероятность, что находящиеся в дронах литий-ионные аккумуляторы не разрушатся при ударе, а застрянут в корпусе самолета и станут причиной возгорания.

В субботу, 22 декабря, администрация аэропорта заявила, что взлетно-посадочная полоса вновь открыта, и что аэропорт планирует работать по расписанию.

Однако пассажиров предупреждают, что некоторые рейсы могут быть задержаны либо отменены, и перед выездом в аэропорт необходимо уточнить статус рейса в авиакомпании.