В Казахстане с середины января ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с середины января ожидается пиковый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.

Причиной тому, по его словам, послужит то, что граждане в новогодние каникулы выедут за рубеж и привезут самые «мыслимые и не мыслимые штаммы».

«А что такое грипп, что такое ОРВИ, которое распространяется воздушно капельным путем? Для этих инфекций границ не существует, поскольку может завестись в инкубационном периоде, потом это распространяется как лесной пожар», - сказал глава Комитета охраны общественного здоровья.

Он отметил, что механизм развития гриппозной инфекции имеет ряд особенностей.

«Первые симптомы гриппа зависят от количества вирусных частиц, попавших в организм, состояния иммунной системы человека, типа вируса. Болезнь начинается с инкубационного периода. От заражения до появления первых симптомов проходит от нескольких часов до нескольких дней (в среднем 2-4 дня). Симптомы заболевания нарастают очень остро, поэтому пациент не всегда точно указывает на начало болезни», - сказал Ж.Бекшин.

Специалист напомнил о симптомах, требующих экстренной помощи: температура выше 38-40°С, которая сохраняется дольше 3-5 дней, сильные головные боли (не проходят после приема обезболивающих препаратов), а также одышка, нарушения сознания, судороги, геморрагические высыпания на коже.

По словам врача, кроме вакцинации против гриппа, есть еще и неспецифические меры профилактики как гриппа,так и других гриппоподобных заболеваний, такие как:- ограничение времени пребывания в местах массовых скоплений людей;- использование одноразовых масок в закрытых помещениях и местах скопления людей;- по возможности ограничение контакта с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют;- частое и тщательное мытье рук с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта;- промывание полости носа солевым раствором, особенно после улицы и общественного транспорта;- частое проветривание, регулярная влажная уборка, увлажнение воздуха в помещении, в котором находитесь;- употребление в пищу как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, шиповник, облепиха, смородина, лимон и др.);- по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет.

Главный санврач Казахстана также рекомендует вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.