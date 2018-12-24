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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Индии из-за густого тумана столкнулись 50 автомобилей

CA-NEWS (CA) - Не менее восьми человек погибли, несколько пострадали в результате столкновения 50 автомобилей на шоссе в Индии из-за густого тумана и слабой видимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

По данным телеканала, инцидент произошел на трассе Рохтак-Ревари около города Джаджар в штате Харьяна. Среди столкнувшихся автомобилей есть школьные автобусы. Пострадавших, десять из которых находятся в критическом состоянии, доставили в больницы.

Из-за аварии на дороге образовалась пробка длиной в два километра.

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