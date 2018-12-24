За последние 11 месяцев вырос объем товарооборота между Таджикистаном и другими странами ШОС

- Таджикистан, экономика
- 14:47, 24 декабря 2018
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CA-NEWS (TJ) - Объем товарооборота между Таджикистаном и другими странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества за 11 месяцев текущего года увеличился, кроме Индии и России, сообщает Авеста.
Объем товарооборота со странами-членами ШОС за указанный период составил более $2,6 млрд. Свыше $2,1 млрд из этой суммы приходится на импорт товаров из указанных стран.
Отмечается, что за этот период товарооборот оказался в плюсе со всеми странами ШОС, кроме Индии.
Сумма товарооборота с Индией за 11 месяцев этого года составила более $17,2 млн при снижении 22,4%.
Основными торговыми партнерами Таджикистана в ШОС являются Россия, Китай и Казахстан. Сумма торговли с этими странами в указанный период составила более $2 млрд 282,5 млн.
С другой стороны существенный рост товарооборота наблюдается с Узбекистаном и Кыргызстаном – в 2,3 раза и 78,2% соответственно.
Импорт товаров из стран ШОС в Таджикистан в разы преобладает над экспортом, кроме Узбекистана. В товарообороте с Узбекистаном экспорт превышает импорт.