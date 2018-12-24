В Узбекистане нанесён серьезный вред 259 объектам материально-культурного наследия

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане не прекращаются случаи незаконного владения, использования и нанесения ущерба объектам культурного наследия. Об этом сообщили в ходе парламентских слушаний в законодательной палате Олий Мажлиса.

Как сообщила пресс-служба законодательной палаты Олий Мажлиса, на днях прошло парламентское слушание информации министра культуры Бахтиера Сайфуллаева "Об исполнении Закона Республики Узбекистан "Об охране и использовании объектов культурного наследия".

Согласно документам, представленным депутатам, был нанесен серьезный ущерб 259 зарегистрированным объектам материально-культурного наследия. К примеру, медресе "Сайид Оталик" (XVII век) в Денауском районе Сурхандарьинской области было сдано в аренду, помещения которого использовались в качестве склада.

Лишь 2608 (34,14 процента) объектов материально-культурного наследия имеют кадастровую документацию, только на 2232 (29,5 процента) установлены знаки охраны. Большая часть объектов материально-культурного и археологического наследия нуждается в реконструкции, не на требуемом уровне эффективное использование их туристического потенциала.

"На большинстве объектов не работают специалисты сферы – археологи, архитекторы, искусствоведы, не завершена работа по созданию единой электронной базы данных объектов материально-культурного и археологического наследия. Не усовершенствована система предоставления в аренду объектов материально-культурного наследия", - говорится в сообщении.

После слушаний Законодательная палата Олий Мажлиса приняла в этом направлении специальное постановление .