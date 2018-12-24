Многие хозяйки, составляя новогоднее меню, теряют здравый смысл, - главный санврач Казахстана о том, как остаться здоровым после праздника

CA-NEWS (KZ) - Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана Жандарбек Бекшин рассказал, какой новогодний стол можно считать безопасным.

Как сказал он на пресс-конференции в Астане, составляя новогоднее меню, многие хозяйки, заботясь о том, чтобы стол «ломился» от закусок, теряют здравый смысл.

«Пропитанные жирным майонезом салаты, копчености и соленья, горячительные напитки нескольких видов – традиционные атрибуты новогоднего застолья. Только вот первый день Нового года после таких возлияний проходит тяжеловато, а кому особо не повезет, заканчивается в больнице. Обострения хронических гастритов, язв, воспаления поджелудочной железы, а порой и отравления – расплата за неуемный аппетит в новогоднюю ночь», – сказал главный санитарный врач республики.

Он поделился советами, как избежать таких последствий и остаться здоровым после праздника: закуп продуктов рекомендуется осуществлять на объектах торговли с высокой проходимостью, при этом обращать внимание на сроки годности и реализации продукции, внешний вид и наличие посторонних запахов.

«Будьте особенно внимательны с товарами, реализуемыми по акции и продукцией домашнего производства. При любых сомнениях в качестве и происхождении пищевых продуктов товар лучше не приобретать», - отметил специалист.

По его словам, одно из важных правил питания на Новый год — лучше есть чаще, но меньшими порциями.

«Блюда на новогоднем столе должны быть не только вкусными, но и полезными, поэтому все же стоит разбавить меню из тяжелых для желудка мясных салатов легкими салатиками из овощей - из красного и зеленого перца, с добавлением легкого белого куриного мяса, рыбы, консервированной фасоли и различной зелени, заправленными оливковым маслом, это принесет много пользы: украсит ваш стол, разгрузит рацион новогодней ночи и обязательно понравится всем присутствующим», - сказал Ж.Бекшин.

Он также рекомендовал не держать всю еду в новогоднюю ночь на столе.

«Самый лучший вариант — с самого начала оставить основной объем продуктов в холодильнике, постепенно подкладывая их в салатницы, по мере того, как они будут пустеть», - добавил врач, напомнив, что срок хранения салатов в холодильнике должен составлять не более суток, а заправленные майонезом желательно хранить не более 6 часов.

«На новогоднем столе должно быть достаточно жидкости. Самое главное, пейте больше воды. Помните: алкоголь обезвоживает организм. И самое главное, покупайте алкогольную продукцию в проверенных торговых организациях. Ограничьте потребление сладкой газированной воды, вы и так употребляете достаточно сахаров во время праздничного ужина», - отметил спикер.

Фрукты являются идеальным продуктом на любой праздник. «Смело ставьте на стол вазы с мандаринами, бананами, яблоками и виноградом», - призвал Ж.Бекшин.