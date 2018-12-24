В Таджикистане в августе 2019 откроется самая большая мечеть в Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе близится к завершению строительство самой большой в Центральной Азии центральной соборной мечети. Сдача мечети планируется в августе 2019 года, сообщает агентство Независимое мнение.

В мечети одновременно смогут совершать богослужение около 120 тыс. человек.

Реализация проекта строительства центральной мечети осуществляется при непосредственной поддержке президента Таджикистана, который заложил камень в ее фундамент в октябре 2009 года в дни празднования 1310-летия основателя ханафитского мазхаба Имоми Аъзама.

Проект строительства объекта, предназначенного для выполнения религиозных ритуалов, подготовлен опытными специалистами из Таджикистана и Катара. С учётом древних и современных элементов таджикского и мирового архитектурного искусства объект состоит из 4 минаретов, каждый высотой 75 метров, 47-метрового главного купола и еще 20 больших и малых куполов.

В настоящий момент на этом строительном объекте работают более 300 опытных мастеров со всех уголков Таджикистана, а также зарубежные специалисты. Уже выполнено более 70% работы.