В Казахстане объявлены скидки до 55% на скоростные поезда

CA-NEWS (KZ) - АО «Пассажирские перевозки» предоставляет пассажирам скидки до 55% при покупке билетов на коммерческие поезда, сформированные из вагонов «Тулпар-Тальго», курсирующие с 11 января по 28 февраля 2019 года.

Как сообщает казахстанский перевозчик, размер скидки зависит от количества дней до отправления состава и от количества проданных билетов: чем больше времени и доступных мест до поездки, тем больше объем скидки.

В таблице приведены скидки по каждому поезду при покупке за 35, 25 и 15 дней до отправления поезда: