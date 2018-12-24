В Казахстане объявлены скидки до 55% на скоростные поезда
CA-NEWS (KZ) - АО «Пассажирские перевозки» предоставляет пассажирам скидки до 55% при покупке билетов на коммерческие поезда, сформированные из вагонов «Тулпар-Тальго», курсирующие с 11 января по 28 февраля 2019 года.
Как сообщает казахстанский перевозчик, размер скидки зависит от количества дней до отправления состава и от количества проданных билетов: чем больше времени и доступных мест до поездки, тем больше объем скидки.
В таблице приведены скидки по каждому поезду при покупке за 35, 25 и 15 дней до отправления поезда:
|№ п\п
|№ поезда
|Направление
|Тип вагона
|Размер скидки (%) при ранней покупке билета до отправления поезда
|За 45 - 35 дней
|За 35 - 25 дней
|За 25 - 15 дней
|1
|707Ц / 708Ц
|Астана - Алматы и Алматы - Астана
|люкс
|55
|45
|35
|купе
|50
|40
|30
|2
|705Т / 706Т
|Петропавловск - Алматы и Алматы - Петропавлоск
|люкс
|55
|45
|35
|купе
|50
|40
|30
|3
|712Ц / 712Х
|Астана - Шымкент и Шымкент - Астана
|люкс
|50
|40
|35
|купе
|45
|40
|25
|4
|092Ц / 092Т
|Астана - Кызылорда и Кызылорда - Астана
|люкс
|50
|40
|35
|купе
|45
|40
|25
|5
|049Х / 050Х
|Алматы-Уральск и Уральск - Алматы
|люкс
|50
|40
|25
|купе
|40
|35
|20
|6
|95Ц / 96Ц
|Астана - Уральск и Уральск - Астана
|люкс
|50
|40
|30
|купе
|45
|35
|25
|7
|029Х / 029Т
|Атырау - Алматы и Алматы - Атырау
|люкс
|50
|35
|25
|купе
|40
|30
|15
|8
|069Т / 069Х
|Алматы - Оскемен и Оскемен - Алматы
|купе
|45
|35
|20
|9
|071Т / 072Т
|Туркестан - Алматы и Алматы - Туркестан
|купе
|45
|25
|15
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