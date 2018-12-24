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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане объявлены скидки до 55% на скоростные поезда

CA-NEWS (KZ) - АО «Пассажирские перевозки» предоставляет пассажирам скидки до 55% при покупке билетов на коммерческие поезда, сформированные из вагонов «Тулпар-Тальго», курсирующие с 11 января по 28 февраля 2019 года.

Как сообщает казахстанский перевозчик, размер скидки зависит от количества дней до отправления состава и от количества проданных билетов: чем больше времени и доступных мест до поездки, тем больше объем скидки.

В таблице приведены скидки по каждому поезду при покупке за 35, 25 и 15 дней до отправления поезда:

№ п\п№ поездаНаправлениеТип вагонаРазмер скидки (%) при ранней покупке билета до отправления поезда
За 45 - 35 днейЗа 35 - 25 днейЗа 25 - 15 дней
1 707Ц / 708Ц Астана - Алматы и Алматы - Астана люкс 55 45 35
купе 50 40 30
2 705Т / 706Т Петропавловск - Алматы и Алматы - Петропавлоск люкс 55 45 35
купе 50 40 30
3 712Ц / 712Х Астана - Шымкент и Шымкент - Астана люкс 50 40 35
купе 45 40 25
4 092Ц / 092Т Астана - Кызылорда и Кызылорда - Астана люкс 50 40 35
купе 45 40 25
5 049Х / 050Х Алматы-Уральск и Уральск - Алматы люкс 50 40 25
купе 40 35 20
6 95Ц / 96Ц Астана - Уральск и Уральск - Астана люкс 50 40 30
купе 45 35 25
7 029Х / 029Т Атырау - Алматы и Алматы - Атырау люкс 50 35 25
купе 40 30 15
8 069Т / 069Х Алматы - Оскемен и Оскемен - Алматы купе 45 35 20
9 071Т / 072Т Туркестан - Алматы и Алматы - Туркестан купе 45 25 15
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