96% подтвержденных в Казахстане случаев заболевания корью зарегистрировано в Астане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с начала года зарегистрировано 380 подтвержденных случаев кори, в том числе среди детей до 14 лет - 332 случаев (87%). Об этом 24 декабря на пресс-конференции в Астане сообщил главный государственный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.

По его словам, в стране с начала года регистрировались единичные случаи кори, рост заболеваемости пришелся на ноябрь.

«В настоящее время зарегистрировано 365 случаев кори в Астане, 40 случаев - в Алматы, Туркестанской области – 9 случаев, Акмолинской – 8, Алматинской – 5, Жамбылской – 3 случая, Карагандинской, Мангистауской и Северо-Казахстанской – по 1 случаю», - сказал специалист.

Он отметил, что в настоящее время уровень заболеваемости в Казахстане составляет 0,08 на 100 тыс. населения, что в 3,7 раза ниже порогового уровня. В очагах инфекции проводятся противоэпидемические мероприятия, а также медицинское наблюдение за контактными, по эпидемиологическим показаниям привито против кори 1038 человек.

Ж.Бекшин сообщил, что в текущем году регистрируется осложнение ситуации по заболеваемости корью в странах Европейского региона, где на 1 ноября зарегистрировано более 70 тысяч случаев кори, в том числе в Украине (более 40 тыс. случаев), Сербии (почти 5 тыс. случаев), Франции (2771), Италии (2599), России (2327), Таиланде (2149), Грузии (1471), Израиле (1401), Кыргызстане (448). При этом зарегистрировано 68 летальных случаев от кори. Рост заболеваемости корью в Европе ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори.

Учитывая предстоящие зимние каникулы и возможные выезды на отдых, санврач попросил казахстанцев обратить внимание на неблагополучную ситуацию по инфекционным заболеваниям за рубежом.

Корь - острое инфекционное заболевание вирусной природы, характеризующееся повышением температуры тела, катаральными явлениями как кашель, насморк, боли в горле и высыпаниями. Она опасна такими осложнениями как пневмония (воспаление легких), бронхит, энцефалит (воспаление оболочек мозга), которые в случаях позднего обращения за медпомощью и наличия тяжелых сопутствующих заболеваний могут привести к смерти. Единственной эффективной защитой от кори является вакцинация.