В Казахстане прошли елки от имени Назарбаева

CA-NEWS (KZ) - В городах Казахстана 24 декабря прошли президентские елки.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны, на елку от имени главы государства Нурсултана Назарбаева были приглашены дети в возрасте 9-13 лет, воспитанники детского дома, SOS детской деревни, дети, находящиеся под опекой и патронатом.

«Дорогие ребята, все мы – взрослые и дети – с нетерпением ждем самый удивительный праздник – Новый год. Вы, юное поколение Казахстана, являетесь нашим будущим. Сегодня у новогодних елок собрались дети нашей большой и дружной страны. В уходящем году вы усердно учились, добивались успехов в спортивных соревнованиях, побеждали в различных конкурсах, викторинах. Каждый из вас упорно стремился к новым, еще более высоким вершинам», – сказал президент в своем новогоднем видеообращении.

Он также отметил, как важно сегодня быть любознательным и трудолюбивым, вести здоровый образ жизни, изучать иностранные языки, не забывать о поддержке учителей, наставников и родных. «В эти праздничные дни мы снова становимся детьми, и каждый из нас живет в ожидании новогодней сказки и чуда. Дорогие ребята, пусть исполнятся все ваши желания, мечты к Новому году», – пожелал детям Н.Назарбаев.

Для детей и приглашенных гостей было организовано театрализованное шоу, в котором более 40 творческих коллективов столичных Дворцов школьников продемонстрировали свои номера. Также в рамках празднования были организованы концертная программа, просмотр выставки робототехники и изобразительного искусства и подарки от имени главы республики в виде подарочных сертификатов.

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В Алматы в президентской елке приняли участие более 200 воспитанников детских домов, детей с особыми потребностями, из многодетных и неблагополучных семей.

От имени Н.Назарбаева детям вручили специальные чемоданы с подарками: комплекты зимней одежды, наборы канцелярских товаров, планшеты, игрушки и сладкие подарки.

В мероприятии приняли участие сказочные герои Аяз Ата и Снегурочка, ансамбль «Ісмер», группа «KeshYou», артисты цирка и шоу Мурата Мутурганова, финалисты проекта X-Фактор и др.

В областных центрах также прошли праздничные мероприятия для детей.