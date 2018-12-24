В Швеции началось строительство газопровода «Северный поток — 2»

CA-NEWS (CA) - Строительство газопровода "Северный поток — 2" дошло до экономической зоны Швеции, сообщило местное радио SR.

Поясняется, что в воскресенье, 23 декабря судно-трубоукладчик Solitaire достигло шведской экономической зоны и начало установку труб. В порт шведского города Карлсхамн доставлены трубы, работа по их установке на пути маршрута будет вестись до лета 2019 года. Порт в связи со строительством нанял 110 человек, предполагается создание дополнительных 30 рабочих мест.

Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.