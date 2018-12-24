В Швеции началось строительство газопровода «Северный поток — 2»
- Азия и мир, политика
- 16:42, 24 декабря 2018
- Просмотров: 431
CA-NEWS (CA) - Строительство газопровода "Северный поток — 2" дошло до экономической зоны Швеции, сообщило местное радио SR.
Поясняется, что в воскресенье, 23 декабря судно-трубоукладчик Solitaire достигло шведской экономической зоны и начало установку труб. В порт шведского города Карлсхамн доставлены трубы, работа по их установке на пути маршрута будет вестись до лета 2019 года. Порт в связи со строительством нанял 110 человек, предполагается создание дополнительных 30 рабочих мест.
Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком