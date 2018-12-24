РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Швеции началось строительство газопровода «Северный поток — 2»

CA-NEWS (CA) - Строительство газопровода "Северный поток — 2" дошло до экономической зоны Швеции, сообщило местное радио SR.

Поясняется, что в воскресенье, 23 декабря судно-трубоукладчик Solitaire достигло шведской экономической зоны и начало установку труб. В порт шведского города Карлсхамн доставлены трубы, работа по их установке на пути маршрута будет вестись до лета 2019 года. Порт в связи со строительством нанял 110 человек, предполагается создание дополнительных 30 рабочих мест.

Проект предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

print
  • Афганские военные сообщают о скоплении боевиков ИГ на границе с Таджикистаном
  • Численность безработных в Таджикистане составляет 51,5 тыс. человек
  • В Туркменистане 2019 год объявлен Годом «Родины процветания»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×