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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мороз крепчает. На большей части Казахстана температура опустится до -40 градусов

CA-NEWS (KZ) - В большинстве областей Казахстана 25-27 декабря ожидаются сильные морозы.

По данным РГП «Казгидромет», в северных, центральных и восточных областях республики ночная температура понизится до -32-37 градусов, местами мороз усилится до -40. И даже на юго-востоке Казахстана местами ожидается похолодание до 25-30 градусов мороза. Лишь в западных областях под влиянием циклона, смещающегося с Европейской части России, ожидаются осадки, туман, гололед и повышение температуры днем до 0-5 градусов мороза, на юго-западе - до 0-5 градусов тепла.

В Астане ночью 25-26 декабря ожидается понижение температуры до 33-35 градусов мороза. Ночью 25-26 декабря в Акмолинской области ожидается -32-37, местами 40 градусов мороза. Вероятность шторма 95-100%.

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