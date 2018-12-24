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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Четырёх граждан Узбекистана осудили за попытку свергнуть власть в Крыму

CA-NEWS (UZ) - Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех уроженцев Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба ведомства, они обвинялись по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая организацию деятельности террористической организации и насильственный захват власти.

По версии органов предварительного расследования, в декабре 2015 года уроженец Самарканда 43-летний Энвер Мамутов организовал в городе Бахчисарай (Крым) деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). В состав ячейки он вовлек еще троих своих земляков. Своей целью организация ставила «устранение неисламских правительств и поэтапное установление исламского государства, в том числе и на территории Российской Федерации», – говорится в приговоре.

О работе ячейки Мамутов отчитывался перед со своими хозяевами через интернет.

Выполнить задуманное для свержения законной власти в Крыму сторонникам радикальных идей не удалось – все они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно судебному вердикту Мамутов приговорен к лишению свободы на 17 лет в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Его подельники получили по девять лет исправительной колонии строго режима с ограничением свободы сроком на один год.

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