В Туркменистане запущена собственная социальная сеть. Все другие соцсети заблокированы

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане запущена собственная социальная сеть под названием «Биз бярде» («Мы здесь», создатели предлагают также использовать сокращенное название «Би-Би»). Об этом 23 декабря сообщило издание Orient.

Презентация новой соцсети состоялась в концертном зале «Туркменистан» в рамках концерта «Сунгат эсери», занимающегося продюсированием молодых музыкантов. «Мы долго работали над тем, чтобы наш продукт нравился пользователям, и нам пришлось столкнуться с большим количеством сложностей. «Биз бярде» не идеален, но по многим параметрам он не уступает по качеству популярным в Туркменистане аналогам», - заявил генеральный директор «Сунгат эсери» Эзиз Бекназаров.

Еще до официальной презентации приложение «Би-Би» скачали более 5 тыс. пользователей Android.

Социальная сеть позволяет обмениваться мгновенными сообщениями, файлами, создавать публичные сообщения, прикрепляя к ним фото, видео и другие файлы. Также на сайте и в приложении предусмотрены функции для публикации объявлений о купле-продаже, которые увидят не только «друзья» пользователя, но и другие посетители.

В условиях использования соцсети говорится, что пользователю должно быть не менее 13 лет. Пользователь несет ответственность за любую информацию, опубликованную с его аккаунта. Он обязуется никого не оскорблять, не беспокоить и не угрожать другим пользователям. Отмечается, что администрация имеет право прекратить предоставление услуг в любой момент без предварительного уведомления и объяснения причин.

Все популярные зарубежные соцсети, такие как Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники и ВКонтакте, в Туркменистане заблокированы. Люди, которые обходят блокировки и регистрируются в зарубежных соцсетях, могут быть вызваны «на беседу» в спецслужбы. Если же сотрудники спецслужб обнаруживают лайки и комментарии пользователя под критическими записями о Туркменистане, у него могут возникнуть серьезные неприятности.