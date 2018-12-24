Президент Монголии встретился с ветеранами военно-воздушных сил

CA-NEWS (MNG) - 23 декабря президент Монголии и Главнокомандующий Вооруженными силами Монголии Халтмагийн Баттулга принял в Госрезиденции ветеранов военно-воздушных сил по их просьбе, сообщает Montsame.



Ветераны поблагодарили главу государства за встречу и выразили свои мнения по поводу воздушного пространства и обороны, закона об охране госграницы. Кроме того, ветераны передали президенту свои предложения по вопросам, которые, по их мнению, заслуживают рассмотрения и необходимо обновить.