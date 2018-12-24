В Согдийской области прошло заседание военного совета погранвойск Таджикистана и Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Пограничные войска Таджикистана и Узбекистана провели первый совместный военный совет. Об этом сообщили в пресс-службе Погранвойск Госкомитета национальной безопасности республики.

Информируется, что заседание проходило в Гулистане двадцать первого и двадцать второго декабря.

В ходе встречи стороны отметили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества погранвойск двух стран.

Также была обсуждена оперативная ситуация на границе с Афганистаном. Помимо этого был разработан план взаимодействия в наступающем году.