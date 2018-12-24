В Согдийской области прошло заседание военного совета погранвойск Таджикистана и Узбекистана
- Узбекистан, общество
- 17:03, 24 декабря 2018
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CA-NEWS (UZ) - Пограничные войска Таджикистана и Узбекистана провели первый совместный военный совет. Об этом сообщили в пресс-службе Погранвойск Госкомитета национальной безопасности республики.
Информируется, что заседание проходило в Гулистане двадцать первого и двадцать второго декабря.
В ходе встречи стороны отметили обоюдную заинтересованность в развитии сотрудничества погранвойск двух стран.
Также была обсуждена оперативная ситуация на границе с Афганистаном. Помимо этого был разработан план взаимодействия в наступающем году.
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