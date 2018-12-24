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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Регионы Ирана, Марокко и Испании вошли в список объектов мирового сельскохозяйственного наследия

CA-NEWS (CA) - Традиционная система выращивания шафрана в Иране, арганового дерева в Марокко и старинные оливковые рощи в Испании включены в список объектов сельскохозяйственного наследия мирового значения по версии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Все эти системы являются уникальными способами выращивания питательных продуктов с использованием традиционных знаний и навыков, а также способствуют сохранению местного биоразнообразия.

Объекты выбраны на основе таких критериев как их продовольственная ценность, биоразнообразие, система знаний, технологии, культура и особенности ландшафта. Объекты в Иране и Испании уже третий раз входят в список глобального сельскохозяйственного наследия, регион Марокко в этом списке во второй раз. Всего в списке 57 уникальных ландшафтов в 21 стране мира.

Выращивание шафрана процветает в центральной равнинной части Ирана в районе города Гонабада. Специальная система акведуков используется для орошения этой засушливой местности. Выращивание таких дорогостоящих культур, как шафран, служит хорошим подспорьем для местных жителей и, в отличие от зерновых, не требует больших объемов воды, поэтому под него здесь отведены большие площади. Высокая прибавочная стоимость позволяет создавать надежные рабочие места.

«Территория Сения» расположена на пересечении Валенсии, Каталонии и Арагона. Эта территория включает 27 муниципалитетов, которые связывают общая история и культура. Здесь расположено самое большое сосредоточение старинных оливковых деревьев в мире – их более 5 тысяч. Средний объем производства оливкового масла здесь превышает 12 тысяч тонн в год.

Айт-Суаб-Айт-Мансур – это уникальный регион в Марокко, где на протяжении многих веков выращивают аргановое дерево. Аргановое масло остаётся одним из самых редких масел в мире из-за весьма ограниченного ареала распространения этих деревьев. При употреблении арганового масла в пищу наблюдается стабилизация уровня холестерина в крови.

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