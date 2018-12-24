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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Китай проведут межмидовские политические консультации

CA-NEWS (UZ) - Министерства иностранных дел Узбекистана и Китая проведут очередной раунд политических консультаций, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Сегодня, 24 декабря, в Пекине пройдет очередной раунд узбекско-китайских межмидовских политических консультаций. Делегация Узбекистана во главе с заместителем vинистра иностранных дел Дилшодом Ахатовым примет участие в консультациях.

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