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  24 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане при -25°С мужчина пробежал марафон в одних шортах

CA-NEWS (KZ) - В Астане 23 декабря более 1,6 тыс. бегунов приняли участие в зимнем марафоне II Astana Winter Marathon.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, на дворе стоял трескучий мороз (столбик термометра опустился до -25 градусов), а профессиональные спортсмены и физкультурники разминались перед забегом, пританцовывая под энергичную музыку. Самому юному скороходу 12 лет, самому опытному – 74 года.

Сильнейшие определялись в зависимости от подготовленности и выносливости на трех дистанциях: 5, 10 и 21 километров. Классический марафон на 42 километра был отменен: согласно международным правилам, при таком морозе эта дистанция в целях безопасности спортсменов переносится на более благоприятное время.

По итогам забега 5-километровую дистанцию выиграли Серик Исмаилов и Адель Шахайдар, в 10-километровке победу праздновали Мирас Жетибаев и Зарина Ментаева, в забеге на 21 километр не было равных Базарбаю Дауталиеву и Татьяне Миргородской.

Однако больше всего общественность удивил мужчина, пробежавший дистанцию в одних шортах. Им оказался 44-летний член Клуба моржей Владимир Потлог.

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