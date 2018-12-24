Казахстанец, находящийся в России в розыске за разбой, задержан на границе с наркотиками

CA-NEWS (KZ) - На казахстанско-российской государственной границе задержан гражданин РК, находящийся в розыске в РФ.

По данным Пограничной службы Комитета нацбезопасности, в ночь на 24 декабря в подразделении пограничного контроля «Шарбакты авто» при осуществлении проверки рейсового автобуса, следовавшего направлением «Павлодар — Барнаул», пограничный наряд задержал двух казахстанцев. Причиной их задержания послужило обнаружение служебной собакой медицинского шприца емкостью 10 мг, наполненного жидкостью коричневого цвета (предположительно, разбавленный опиум) в косметической сумке 48-летней гражданки.

Задержанная женщина и следовавший с ней 37-летний мужчина были проверены через информационной сервис Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. В ходе проверки было установлено, попутчик гражданки находится в розыске на территории России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Задержанные переданы в отдел внутренних дел Шарбактинского района.