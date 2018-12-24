Впервые сборная Туркменистана может принять участие в олимпийском турнире по выездке

CA-NEWS (TM) - Сборная Туркменистана впервые может принять участие в олимпийском квалификационном турнире по выездке среди команд группы «С», который состоится с 18 по 23 июня 2019 года в московском конноспортивном клубе MaximaStables, сообщает ТАСС.

Ранее участники группы «С», в состав которой входят сборные стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии, получали командную квоту на участие в Олимпийских играх только по результатам чемпионата мира или Европы. Согласно квалификационной системе Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Токио, участники группы «С» смогут получить командную квоту по результатам специального отборочного соревнования.

В состав группы «С» входят сборные: России, Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Греции, Грузии, Израиля, Казахстана, Кипра, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Македонии, Молдовы, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Хорватии, Чехии и Эстонии. По результатам турнира в Москве квоту на участие в Олимпийских играх-2020 получит только победитель.

Всего на Олимпиаде-2020 в программе командной выездки примут участие 15 сборных. На данный момент в Токио отобрали команды Австралии, Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов, США, Швеции и Японии.

Сборная Туркменистана по выездке ни разу не принимала участие в командном турнире Олимпийских игр.