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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане должников по алиментам вылавливали через камеры видеонаблюдения, 60 человек заплатили $35 тыс.

CA-NEWS (KZ) - Прокуратура района «Байконыр» Астаны организовала проведение органами полиции и частными судебными исполнителями оперативно-профилактического мероприятия «Алименты».

Как сообщает пресс-служба надзорного органа города, в ходе рейдов использовалась интеллектуальная система видеоконтроля «Сергек», которая взаимодействует с базами данных о зарегистрированных автомашинах, их владельцах и действующих в отношении них ограничений.

Благодаря технической интеграции, программа «Сергек» в транспортном потоке самостоятельно устанавливает машины, принадлежащие должникам по алиментам. Сотрудники полиции совместно с частными судебными исполнителями на основе полученной информации о местонахождении транспортного средства водворяли его на штрафстоянку.

По мере погашения владельцами задолженности по алиментам, машины возвращались собственникам. За 5 дней рейда ограничено транспортное передвижение 60 должников, уклонявшихся на протяжении двух последних лет от уплаты алиментов. Ими на содержание своих детей возмещено более 13 млн тенге.

В столице установлено более 3,5 тыс. камер дорожного видеонаблюдения «Сергек».

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