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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шведские прокуроры запросили максимальное наказание для бывших глав Telia, давших многомиллионные взятки Гульнаре Каримовой

CA-NEWS (UZ) - На последних слушаниях по делу экс-руководителей телекоммуникационной компании Telia, состоявшихся 19 декабря в суде Стокгольма, шведские прокуроры запросили для обвиняемых самое суровое наказание за совершение коррупционных преступлений.

19 декабря в Стокгольме завершились слушания по делу бывших управляющих шведской телекоммуникационной компании Telia (бывшая TeliaSonera), д​лившиеся почти четыре месяца. Первый день слушаний начался 4 сентября этого года, передает centralasian.org.

На скамье подсудимых предстали бывший исполнительный директор Telia Ларс Нюберг, Теро Кивисаари, который в 2003-2007 годах являлся финансовым директором и вице-президентом Telia, а с 2007-го по 2012-й – главой евразийского бизнес-направления данной компании, а также бывший главный советник евразийского бизнес-направления Ули Туима.

Всех троих обвиняют в даче взятки старшей дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой в размере $350 млн за выход компании Telia (местное название бренда Ucell) на узбекистанский рынок и в обмен на «защиту» от властных структур страны.

Во время последних слушаний прокуроры заявили, что Теро Кивисаари, руководивший процессом прихода компании Telia на рынок мобильной связи Узбекистана, является главным лицом в коррупционной схеме. Обвинители попросили суд назначить ему наказание в виде 7 лет и 9 месяцев.

​Согласно шведскому законодательству, коррупционные преступления караются тюремным сроком от 6 месяцев до 6 лет.

Прокуроры запросили также тюремные сроки для еще двух бывших руководителей Telia – Ларса Нюберга и Ули Туима.

Сообщается, что прокуроры запросили для них намного меньшие сроки, чем для Теро Кивисаари.

В Узбекистане Каримову также обвинили в финансовых злоупотреблениях на сумму около $53 млн долларов. Суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

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