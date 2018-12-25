Казахстан и Китай проведут совместное учение «Охота на лис»

CA-NEWS (KZ) - В Алматы представители Министерств обороны Казахстана и Китая обсудили вопросы проведения совместного антитеррористического учения «Охота на лис».

По данным оборонного ведомства РК, учение, в котором примут участие подразделения специального назначения двух стран, запланировано на 2019 год. В ходе встречи стороны обсудили цели, задачи и порядок отработки учебных этапов.

В рамках визита военная делегация Китая посетила филиал Национального военного патриотического центра, парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и другие достопримечательности города.