РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан и Китай проведут совместное учение «Охота на лис»

CA-NEWS (KZ) - В Алматы представители Министерств обороны Казахстана и Китая обсудили вопросы проведения совместного антитеррористического учения «Охота на лис».

По данным оборонного ведомства РК, учение, в котором примут участие подразделения специального назначения двух стран, запланировано на 2019 год. В ходе встречи стороны обсудили цели, задачи и порядок отработки учебных этапов.

В рамках визита военная делегация Китая посетила филиал Национального военного патриотического центра, парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и другие достопримечательности города.

print
  • Праздник к нам приходит! Какие сладости и игрушки лучше дарить детям?
  • В Индии, Монголии и Узбекистане пройдут Армейские международные игры
  • Генассамблея ООН приняла проект «водной» резолюции, представленной Таджикистаном
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×