К Новому году в школах Узбекистана организовали круглосуточные дежурства

CA-NEWS (UZ) - В школах Узбекистана с 10 декабря по 15 января организованы круглосуточные дежурства в три смены. По словам преподавателей, дежурства созданы с целью обеспечения безопасности в новогодние праздники, сообщает centralasian.org.

Представитель Министерства народного образования сообщил, что министерство не давало никаких указаний по поводу дежурств.

По словам учителя из Джизака, мужчины выходили дежурить ночью, а женщины - днём.

«Как я понял, во всех школах такая же ситуация. В нашей школе дежурства начались с 10 декабря. Мужчины дежурят с 8 вечера до 8 утра, по 12 часов. Две дневные смены по 6 часов. В это время дня дежурят только женщины", - сказал учитель из Джизака.

По словам учителей, на них оказывается давление с требованиями выходить на дежурства.

«В Зангиатинском районе глава района самолично инспектирует дежурства. Ночью дежурят сторож, кочегар и ещё два учителя. Если учитель не выйдет на дежурство, ему сделают выговор, удержат с зарплаты, вплоть до увольнения с работы», - рассказывает учитель из Зангиатинского района.

Учитель из одной из школ Ходжейлийского района Каракалпакстана рассказал, что эти дежурства никак не оплачиваются.

«Самое трудное для учителей-мужчин. Мы стоим всю ночь, а днём выходим на работу. Это же принудительный труд. Мы не получаем ни копейки за это. Это нарушение трудового кодекса. Никто не проверяет это", говорит учитель.

По словам учителей, дежурства организованы в канун Нового года с целью обеспечения безопасности. Выяснилось, что круглосуточные дежурства в школах организованы во всех регионах страны.

Чиновник Джизакского районного отдела народного образования подтверждает, что в школах организовано дежурство в три смены, и что это указание управления народного образования.

По сообщению пресс-службы Министерства народного образования, министерство абсолютно не знает о создании круглосуточных дежурств в школе.

«Министерство не отдавало приказы или распоряжения школам. Если учителей принуждают посещать к дежурствам, позвоните по горячей линии Министерства -1006 или подайте заявление об этом в министерство. Министерство организовало специальную коллегию для изучения случаев принудительного труда и сбора денег. Если будет получена жалоба или заявление, они будут изучены», - сказал пресс-секретарь Министерства образования.

Практика круглосуточных дежурств в праздники продолжается со времен правления покойного президента Каримова. Похоже, что её не смогли искоренить и в эпоху нынешнего президента Шавката Мирзиёева.