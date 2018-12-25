В Ташкенте сын офицера КГБ претендует на картину Рембрандта

CA-NEWS (UZ) - На заседания Ташкентского городского суда 25 декабря рассмотрят иск сына бывшего офицера КГБ Андрея Плужникова, который утверждает, что он «истинный владелец картины Рембрандта». Об этом сообщает centralasian.org.

Согласно решению Яккасарайского районного суда города Ташкента от 21 ноября, Комил Юлдашев приговорен к штрафу в 52 миллион сумов (более $6 тыс), а Рафаэль Фузаилов - к 34 миллионам сумов ($4 тыс.) за перепродажу картины, приписываемой кисти Рембрандта.

Тот же суд постановил о «временной конфискации» предположительно принадлежащей кисти Рембрандта картины в пользу государства.

50-летний инженер из Ташкента Андрей Плужников заявил, что "оцениваемая в 15 миллионов евро работа Рембранда принадлежит ему, и что он будет защищать свое право на суде 25 декабря".

Андрей Плужников рассказал, что картина 50 лет хранилась в их семье. «Я являюсь единственным владельцем этой картины», - сказал он.

- Картина принадлежала моему отцу, который работал в Комитете государственной безопасности Узбекистана с 1953 года. По наследству после смерти моего отца она перешла мне. В 2014 году я отдал её Комилю Юлдашеву, который занимается продажей произведений искусств, говорит Андрей Плужников, выступающий свидетелем по делу.

Он утверждает, что в 2014 году Юлдашев исчез вместе с картиной.

- Я жаловался в УВД и прокуратуру, что стал жертвой мошенничества. Было открыто уголовное дело. Я стал жертвой этого преступления, но теперь получил статус свидетеля, - говорит собеседник.

По словам чиновника Министерства культуры Узбекистана, картина была обнаружена в багаже Рафаэля Фузайлова, вылетавшего в Израиль 14 июня 2018 года.

По словам руководителя пресс-службы Министерства культуры Мавлуды Аскарходжаевой, эту работу оценили эксперты московского отделения Sotheby's.

- Эксперт из Sotheby's, прибывший из Москвы по приглашению Министерства культуры Узбекистана, провёл художественную экспертизу. Согласно заключению эксперта, эта работа была оценена в 8- 15 миллионов евро, - отметила Аскарходжаева.

Мавлуда Аскаходжаева добавила, что эта картина является собственностью Узбекистана.

Однако по словам Андрея Плужникова, «узбекские власти лгут, чтобы конфисковать принадлежащую ему работу в пользу государства». «Как правило, государство должно выкупить у меня эту картину», - говорит собеседник.

Генеральная прокуратура Узбекистана заявила, что данное дело взято под контроль.