Министр обороны США подписал указ о выводе сил из Сирии

CA-NEWS (CA) - Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал указ о выводе американских сил из Сирии, утвердив решение президента Дональда Трампа, сообщил 24 декабря представитель военного ведомства.

Мэттис на прошлой неделе подал в отставку из-за разногласий с Трампом, касающихся его внешней политики, в том числе решения вывести силы из Сирии и планов сократить численность военных в Афганистане, передает Reuters.

Трамп 20 декабря сообщил, что Мэттис покинет пост в конце февраля, но 23 декабря сказал, что хочет отправить министра в отставку на два месяца раньше. По мнению чиновников, американского лидера разозлило заявление Мэттиса об отставке и содержавшаяся в нем критика внешней политики Трампа.

“Указ в отношении Сирии подписан”, - сообщил представитель Минобороны США в электронном письме Рейтер, не раскрыв подробностей.

Вывод военнослужащих может начаться в ближайшие недели. По словам одного из высокопоставленных чиновников, план операции разрабатывается.

Трамп в среду объявил о полном выводе сил США из Сирии, сказав, что они выполнили свою задачу, заключавшуюся в победе над “Исламским государством”, и необходимости в их присутствии на территории страны больше нет.

Мэттис советовал Трампу не принимать это решение, что, вероятно, стало одним из факторов, повлиявших на его уход.

Отставка Мэттиса, который пользуется уважением как республиканцев, так и демократов, усилила беспокойство о том, что многие называют непредсказуемым и самостоятельным подходом Трампа к глобальной безопасности.

Трамп в воскресенье сказал, что с 1 января временно исполняющим обязанности главы военного ведомства будет назначен замминистра обороны Патрик Шэнэхэн.