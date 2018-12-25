Министр иностранных дел Монголии принял посла Греции

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар встретился с послом Греческой Республики в Монголии Леонидасом Роканасом, сообщает Montsame.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития партнерства между двумя странами в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства и туризма.

В свою очередь, посол Л. Роканас подчеркнул важность заключения межправительственного соглашения об освобождении от виз владельцев дипломатических и служебных паспортов, а также меморандума о сотрудничестве в области туризма в ближайшем времени.

Министр Д.Цогтбаатар отметил наличие большого потенциала для развития партнерства в сфере туризма и сельского хозяйства и выразил просьбу греческой стороне рассмотреть возможность обучения молодых дипломатов из Монголии в Дипломатической академии Греции.