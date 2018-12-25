В Мексике в авиакатастрофе погибли губернатор штата и сенатор

CA-NEWS (CA) - В Мексике в результате крушения вертолета погибли губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и ее муж сенатор Рафаэль Морено, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ и заявления политиков. Воздушное судно разбилось недалеко от столицы штата.

Марта Эрика Алонсо вступила в должность главы штата Пуэбла 14 декабря после длительных обсуждений результатов всеобщих выборов. Ее муж возглавлял штат Пуэбла с 2011 по 2017 годы.

За последние несколько лет в авиационных происшествиях погибли несколько мексиканских политиков. Министры внутренних дел попали в авиакатастрофы в 2008 и 2011 годах. Они были членами партии национального действия — также как Алонсо и ее муж.