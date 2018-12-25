В Мексике в авиакатастрофе погибли губернатор штата и сенатор

- Азия и мир, происшествия
- 9:52, 25 декабря 2018
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CA-NEWS (CA) - В Мексике в результате крушения вертолета погибли губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и ее муж сенатор Рафаэль Морено, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ и заявления политиков. Воздушное судно разбилось недалеко от столицы штата.
#Video que en #RedesSociales muestra como quedó el #Helicoptero en el que viajaban la Gob. de #Puebla #MarthaErickaAlonso" Y su esposo #RafaelMorenoValle quienes fallecieron en el lugar junto con otra persona el accidente ocurrió en el estado de #Puebla #AlMomento #Rt #LoUltimo pic.twitter.com/cYxAL4pEUl— ALERTA CODIGO ROJO (@ALERTACODROJOMX) 25 декабря 2018 г.
Марта Эрика Алонсо вступила в должность главы штата Пуэбла 14 декабря после длительных обсуждений результатов всеобщих выборов. Ее муж возглавлял штат Пуэбла с 2011 по 2017 годы.
За последние несколько лет в авиационных происшествиях погибли несколько мексиканских политиков. Министры внутренних дел попали в авиакатастрофы в 2008 и 2011 годах. Они были членами партии национального действия — также как Алонсо и ее муж.