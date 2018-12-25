С нового года более 150 наименований казахстанской продукции перестанут облагаться акцизами в Узбекистане

CA-NEWS (KZ) - С нового года казахстанская продукция, подпадающая под обложение акцизами в Узбекистане, сократится с 208 до 50.

По данным Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, на сегодня рынки стран Содружества Независимых государств являются приоритетными для сбыта отечественной продукции и услуг. Потенциал развития торговли с Узбекистаном обусловлен географической близостью, налаженной транспортной инфраструктурой, а также наличием режима свободной торговли между нашими странами.

На основании подписанных двустороннего и многостороннего соглашений между Казахстаном и Узбекистаном осуществляется свободная торговля без применения таможенных пошлин и ограничений.

Ведомство напоминает, что Узбекистан до 2017 года, используя акцизную политику, защищал внутренний рынок от импорта 3242 наименований товаров, из них более 800 товаров представляли экспортный интерес Казахстана.

В ходе двусторонних встреч на разных уровнях поднимался вопрос об отмене Узбекистаном акцизов к импортируемым из РК товарам. По итогам таких переговоров удалось снизить уровень акцизов в отношении наиболее приоритетных экспортных товаров. Так, в конце июня вышло новое постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, согласно которому с января 2019 года акцизный налог на импорт в Узбекистан будет применяться в отношении 750 товарных позиций на 10 знаках товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 463 товарных позиции относится к сельскохозяйственной и 287 - к промышленной продукции.

В результате проведенной реформы акцизной политики Узбекистана количество наименований казахстанской продукции, подпадающей под обложение акцизами, сократится с 208 до 50 с 1 января 2019 года. Из 1450 экспортируемых товаров в Узбекистан под акциз будет подпадать 50 товаров на сумму $9,5 млн (0,48% от товарооборота по итогам 2017 года).

Отменены акцизы на растительные масла, кондитерские изделия, шоколад, кетчуп, консервы из мяса, краски и лаки, парфюмерия и средства гигиены, изделия из пластмассы, шины, изделия деревянные, ювелирные изделия, прутки, проволока, трубы, бытовая техника, аккумуляторы, электротехническое оборудование, провода, запасные части транспортных средств, мотороллеры, очки, мебель.

По данным МИР, товарооборот Казахстана с Узбекистаном за 10 месяцев 2018 года составил более $2 млрд, что выше на 30,9%, чем за аналогичный период предыдущего года ($1,6 млрд). При этом, экспорт в РУ за указанный период составил $1,3 млрд, тогда как за январь-сентябрь прошлого года экспортировано в Узбекистан казахстанских товаров на сумму $960,3 млн, то есть прирост составил 37,6%.