В Афганистане боевики захватили госучреждение: 43 погибших

CA-NEWS (CA) - В Кабуле во второй половине 24 декабря, начиненный взрывчаткой автомобиль сдетонировал рядом с многоэтажным зданием, где расположены правительственные учреждения. Затем внутрь одного из министерств ворвались вооруженные огнестрельным оружием террористы, сказал официальный представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.

Нападавшие перемещались по коридорам, стреляя в людей, а также обстреливали соседние здания из окон. По словам Даниша, после продолжавшегося несколько часов боя трое нападавших были убиты, ситуация вновь под контролем афганских сил безопасности.

43 человека погибли, десять ранены после взрыва заминированного автомобиля и длительного боя афганских сил безопасности с террористами. Об этом сообщил официальный представитель МВД республики Нусрат Рахими. Его слова приводит телеканал TOLONews.

At least 43 people were killed, and 10 others were wounded after a group of attackers stormed a government building in #Kabul on Monday, spokesman for Ministry of Public Health, Wahid Majrooh confirmed. #Afghanistan pic.twitter.com/Pe7L0VIWHl