В Душанбе впервые в истории страны организовали новогодний базар

CA-NEWS (TJ) - На главной площади Душанбе впервые в истории появился новогодний базар, который напоминает рождественские ярмарки в европейских городах накануне праздника Рождества и Нового года, передает радио Озоди.

Деревянные домики с сувенирами и сладостями расположены между парком Рудаки и памятником Исмоилу Сомони. На ярмарке можно будет увидеть и приобрести самые разнообразные новогодние сувениры: расписанные вручную елочные игрушки, украшения для дома, керамику, изделия из древесины, национальные сладости и даже женские платья. Как и на рождественских ярмарках, здесь можно быстро перекусить, в ассортименте - пирожки, хот-дог, самбуса, кукуруза, лепешки и горячий чай.

В Душанбе на площади Дусти еще в начале декабря установили самую высокую в истории страны главную новогоднюю ёлку. Высота светодиодной красавицы достигает 28 метров, ее диаметр - 13 метров.

В этом году на площади у ёлки в Душанбе состоится праздничное шоу с участием звезд эстрады Таджикистана. Мэр Душанбе Рустами Эмомали поручил провести на территории всех столичных парков культуры и отдыха с 20 декабря по 5 января детские театрализованные новогодние представления. Вход на представления - свободный.

В Таджикистане новый год с присущими ему ныне атрибутами отмечают уже больше 80 лет. В 1947 году новый год стал в СССР государственным праздником, 1 января официально объявили выходным днем.

Сегодня в Таджикистане далеко не все празднуют Новый год: постепенно растет число тех, кто считает, что таджикский новый год отмечается весной, в Навруз. Есть и те, кто отвергает оба праздника, заявляя, что они не имеют отношения к мусульманам. Тем не менее, согласно опросам, новый год в Таджикистане празднуют не менее 80% жителей.