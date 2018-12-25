На французском телеканале France 2 прошла передача об Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - В рамках ток-шоу Telematin Partir на французском телеканале France 2 состоялся показ телепередачи «Узбекистан – путешествие по трем городам», посвященной истории, культурному наследию, достопримечательностям и туристическим возможностям страны.

Как сообщило ИА "Жахон", сюжет для телепередачи снят известной французской телеведущей Танией Янг. Во вступительной части передачи отмечается, что гражданам Франции больше не нужна въездная виза для поездки в Узбекистан.

«Что здесь можно увидеть? Конечно, чудо! Потому что этот регион имеет многотысячелетнюю историю. Узбекистан - самое древнее государство в Центральной Азии, находится на перекрестке Великого шелкового пути со своими легендарными городами Самаркандом и Бухарой, в которых сохранились великолепные исторические архитектурные ансамбли», - рассказывает автор.

Свое путешествие она начинает с Ташкента, города с 2200-летней историей, который занимал и продолжает занимать важное положение в современном мире.

Площадь Мустакиллик, ташкентское метро, современная и древняя архитектура – все это, по словам репортера, придает городу неповторимый шарм современного восточного мегаполиса.

В фильме также подробно описываются священный город Бухара, где сконцентрировано более 140 архитектурных объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Цитадель Арк, ансамбль Пои Калян, медресе Мирараб считаются красивейшим и старинным шедеврами архитектуры», - говорится в репортаже.

О Самарканде автор рассказывает, что этот город достиг своего наивысшего расцвета при Амире Темуре и Темуридах. Один из наиболее известных памятников той эпохи - самая большая в Центральной Азии мечеть Биби Ханум.

Особое восхищение у путешественников вызывает уникальный по своим размерам и красоте комплекс «Регистан», который Таниа Янг сравнивает с Тадж-Махалом. «Самарканд также является родиной внука Амира Темура - Улугбека, правителя и великого ученого», – добавляет она.

France 2 - ведущий общественно-информационный телеканал, запущенный в 1963 году. Телепередачу Tеlеmatin ежедневно смотрит около 40% утренней аудитории.