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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе обсуждены вопросы развития таджикско-китайского экономического сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - В городе Душанбе 21 декабря были обсуждены вопросы развития таджикско-китайского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

Министр экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода встретился с вновь назначенным послом Китая в Таджикистане, господином Лю Бином.

Неъматулло Хикматуллозода поздравил китайского дипломата с назначением на эту должность и выразил надежду на развитие торговых и экономических отношений между двумя странами.

В ходе встречи стороны обсудили социально-экономическое положение двух стран, развитие промышленности, привлечение инвестиций, а также развитие сельского хозяйства, транспорта и другие не менее важные вопросы.

В конце встречи стороны выразили готовность в развитии дальнейшего сотрудничества.

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