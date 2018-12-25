В Таджикистане завершено расследование дела судьи, получившей взятку у местной жительницы

CA-NEWS (TJ) - Следователи агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана завершили расследование уголовного дела в отношении экс-судьи суда города Турсунзаде, которая была освобождена от должности в связи с получением взятки в размере 1000 сомони (около $105), сообщает радио Озоди.

В отношении экс-судьи суда города Турсунзаде Мухаббат Сафарализода возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 («мошенничество с использованием служебного положения») УК Республики Таджикистан. Следствие 21 декабря направило дело в Генеральную прокуратуру страны для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Месяц назад глава Таджикистана Эмомали Рахмон освободил от занимаемой должности судью суда города Турсунзаде «в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи».

Сообщается, что Мухаббат Сафарализода обвиняется в том, что потребовала у местной жительницы Мукаррамы Усмоновой 3 тыс. сомони ($310) за содействие в возвращении ей $10 тыс. от жителя города Бобокулова. Судья получила от Усмоновой 1000 сомони, которые использовала в личных целях, но свое обещание не выполнила, после чего Мукаррама Усмонова пожаловалась на судью в Генпрокуратуру.

Мухаббат Сафарализода не признает себя виновной, говорит ее адвокат. В случае подтверждения вины, экс-судье грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.