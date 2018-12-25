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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане зафиксирована максимальная электрическая нагрузка. Рекордный показатель за последние годы

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане отопительный период проходит в штатном режиме, сказал министр энергетики Канат Бозумбаев 25 декабря на заседании правительства.

Однако, по его словам, накануне, 24 декабря, была зафиксирована максимальная электрическая нагрузка 14 740 МВт или 99% от прогнозируемого максимума на отопительный период. Это рекордный показатель за последние годы. но в целом, как отметил глава ведомства, потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме.

Запланированные на год ремонтные работы на электрических станциях практически завершены. Выполнен ремонт 8 энергоблоков, 52 котлов и 44 турбин, 28,3 тыс. км линий электропередачи и 500 котельных в зоне централизованного теплоснабжения.

«На топливных складах электростанций накоплено 4 млн тонн угля и 112 тыс. тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам. На котельных в зоне централизованного теплоснабжения запас угля составляет 978,8 тыс. тонн, мазута – 115,2 тыс. тонн», - сообщил К.Бозумбаев.

По данным РГП «Казгидромет», на большей территории республики 25-27 декабря ожидается понижение температуры до 37-40 градусов мороза.

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