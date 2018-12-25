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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мальчик звонил спросить, где Санта-Клаус. Ему ответил Трамп: «Ты еще веришь в Санту?»

CA-NEWS (CA) - "Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет уже не все верят", - такие слова произнес президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, свидетелями которого стали журналисты.

Дональд Трамп и его жена Мелания принимали участие в акции "NORAD отслеживает Санту", когда по различным медиа-каналам, в соцсетях и на специальном сайте сообщается о вымышленном маршруте, по которому рождественский дед летит с Северного полюса, сообщает Би-Би-Си.

В программе участвуют многочисленные волонтеры, принимающие звонки от детей, часть звонков поступала и в Белый дом, где с детьми разговаривали президент и его супруга.

Традиция зародилась в Соединенных Штатах в 1955 году в результате ошибки, когда в рекламе торгового центра был дан неверный телефон, по которому дети могли звонить американскому Деду Морозу. На самом деле, телефон принадлежал центру Континентального командования воздушно-космической обороны (теперь эта организация носит название NORAD).

Военные включились в игру, подробно рассказывая детям о текущем положении Санта Клауса, и с тех пор проводят ее каждый год в декабре, привлекая к участию простых добровольцев и помощников из числа знаменитостей.

NORAD относится к числу жизненно важных государственных учреждений и потому и в эти дни работает в обычном режиме, несмотря на случившийся "шатдаун" - частичное прекращение деятельности федерального правительства.

Президент США и его жена тоже отвечали на звонки детей, сидя под двумя большими елками, установленными в Парадной столовой Белого дома. С одним из мальчиков у президента состоялся такой разговор: "Алло, это Колман? Счастливого рождества! Как дела?... В школе все нормально?..." И вот тут Дональд Трамп не смог скрыть своего удивления, узнав, что семилетний Колман верит в Санту.

Ответ было не разобрать, но наверное, Колман, в свою очередь, удивился тому, что президент Соединенных Штатов не знает таких очевидных вещей. Как можно не верить в Санта Клауса?

Остальные звонки прошли без недопонимания, но с теплыми поздравлениями от семейства Трампов.

"Я надеюсь, что твои мечты сбудутся!" - сказала Мелания одному из звонивших.

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