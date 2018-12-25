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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сагинтаев поручил организовать круглосуточное дежурство на предприятиях теплоэнергоснабжения

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил круглосуточно дежурить на коммунальных предприятиях.

Как сказал на заседании правительства 25 декабря министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, сначала отопительного сезона зарегистрировано 24 технологических нарушения на коммунальных системах жизнеобеспечения страны, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акиматы указанные технологические нарушения устранили в короткие сроки.

Вместе с тем, по его словам, для предотвращения аварий акиматам необходимо усилить контроль за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения и оперативно устранять технологические нарушения.

Заслушав доклад, глава правительства отметил, что в целом текущий отопительный период проходит без серьезных технологических нарушений. Он поручил акимам держать данный вопрос на усиленном контроле.

Кроме того, учитывая предстоящие новогодние праздничные дни и возможное понижение температуры воздуха в некоторых регионах, местным исполнительным органам поручено принять дополнительные меры по обеспечению объектов теплоэнергоснабжения необходимым объемом топлива, запасных частей и необходимыми материалами, привлечь дополнительные технические ресурсы, организовать круглосуточные дежурства соответствующих организаций и бригад реагирования.

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