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  25 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Кыргызстана кинул в казахстанского пограничника деньги, уговаривая освободить нарушителя границы

CA-NEWS (KZ) - В ночь на 25 декабря пограничный наряд от пограничной заставы «Сыпатай Батыр» Таразского пограничного отряда задержал нарушителя границы, пытавшегося незаконным путем пересечь кыргызстанско-казахстанскую государственную границу.

По данным Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, инцидент произошел примерно в 01:00. Часовой границы, с помощью прибора ночного видения заметив движение неизвестного лица на территорий сопредельной стороны, вышел на встречу и задержал нарушителя. Однако, во время проведения осмотра задержанного, к оградительному забору подошел еще один неизвестный и начал уговаривать стража границы об освобождении парня.

«Осознавая, что его просьбы не увенчаются успехом, незнакомец достал из кармана сверток и бросил в сторону пограничника. В это время по радиостанции был вызван дополнительный наряд. Неизвестное лицо же, почувствовав неладное, скрылся в направлении населенного пункта «Андас-батыр». Задержанным оказался 25-летним гражданином Кыргызстана. Также, на месте задержания были найдено 4 купюры по 5 тысяч тенге», - отмечает ведомство.

Оповещены взаимодействующие правоохранительные органы. Ведется следствие.

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